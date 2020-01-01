هند صبري في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة"الجمال هو ما تشعر به داخلك وينعكس في عينك. الجمال ليس شيء مادي' - صوفيا لورين".







يذكر أن هند صبري تشارك في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى تأجل عرضه إلى رمضان 2021، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.