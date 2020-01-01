تعرف علي تفاصيل دفن جثمان مي مسحال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:57 م
مي مسحال
مي مسحال
يارا أحمد



توفت المنتجة مي مسحال، منذ ساعات ومن المقرر خروج الجثمان من منزلها بالمهندسين في العاشرة صباحا ليتم الصلاة عليها في مسجد صغير اسفل البيت ليتم دفنها بعد ذلك في طريق الواحات.


وكان من المقرر أن تعود "مي" إلى الإنتاج السينمائي بعدد من الأفلام منها جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه" الذي لعب بطولته هاني رمزي، وفيلم "30 مارس" الذي كان صناعه قد بدأوا تصوير أول مشاهده منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح.

مي مسحال، منتجة وكاتبة فلسطينية اﻷصل، مؤسسة شركة "دانا للإنتاج والتوزيع الفني" أنتجت عددا كبيرا من اﻷفلام منها "هارمونيكا، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، أحلام الفتى الطايش، آخر الدنيا، سحر العيون، فرقة بنات وبس، بنات وموتوسيكلات، بترا.

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