صحة المدينة المنورة تعلن عدد المستفيدين من خدمات "تطمن"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر

أعلنت صحة المدينة المنورة، مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" في المدينة المنورة وصل إلى 10,143 مستفيدًا منذ بداية العمل بها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة المدينة" في تقرير صدر عنها: أنه تم تقديم التوعية الصحية منذ بداية الجائحة، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، لأكثر من 2,484,108 مستفيدين من خلال المراكز التجارية والأسواق الشعبية ومساكن العمالة.

وأكد التقرير على أن إجمالي أعداد المستفيدين من التوعية الصحية بالمسجد النبوي الشريف، بلغ أكثر من 1,203,000 مستفيد، إضافة إلى 13,579 مستفيدًا في مساجد الأحياء.

وشملت التوعية الميدانية مساكن العمالة، حيث استفاد منها 194,315 عاملًا وعاملة، فيما قامت المراكز الصحية بتقديم التوعية لعدد 30,411 مستفيداً، كما استفاد من المسح الميداني النشط ما يقارب 59,666 مستفيدًا، كما نجحت العيادات المتنقلة في توعية 4171 مستفيدًا.

وشهدت الأحياء السكنية توعية عدد 129,176 مستفيدًا، كما بلغ إجمالي المستفيدين من التوعية في المراكز التجارية 232,338 مستفيدًا، وكذلك 342,136 مستفيدًا في الأسواق الشعبية وأكثر من 23,486 من العاملين في الجهات الحكومية.

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