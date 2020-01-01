أهالي الإسكندرية يناشدون الغواصين بالتطوع لانتشال جثث ضحايا الغرق

ناشد عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الغواصين داخل محافظة الإسكندرية وخارجها، بالمساعدة في انتشال جثامين ضحايا الغرق في شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة.





وقالوا في بوستات قاموا بنشرها على الحسابات الخاصة بهم، إن الإسكندرية قد شهدت حالات غرق عديدة اليوم لشباب أعمارهم ما بين 13 إلى 26 عاما، في شواطئ أبوقير ولوران وشاطئ النخيل بالعجمي، مؤكدين أن أهالي الضحايا يحاولون العثور على جثامين ذويهم بالشواطئ.



وحسب مقطع فيديو قد حصلت عليه "الفجر" ظهر عدد من الغواصين المتطوعين، يحاولون استخراج جثامين الضحايا المفقودين، الذين غرقوا صباح اليوم الجمعة في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.