أهالي الإسكندرية يناشدون الغواصين بالتطوع لانتشال جثث ضحايا الغرق

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:43 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
ناشد عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الغواصين داخل محافظة الإسكندرية وخارجها، بالمساعدة في انتشال جثامين ضحايا الغرق في شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة.

وقالوا في بوستات قاموا بنشرها على الحسابات الخاصة بهم، إن الإسكندرية قد شهدت حالات غرق عديدة اليوم لشباب أعمارهم ما بين 13 إلى 26 عاما، في شواطئ أبوقير ولوران وشاطئ النخيل بالعجمي، مؤكدين أن أهالي الضحايا يحاولون العثور على جثامين ذويهم بالشواطئ.

وحسب مقطع فيديو قد حصلت عليه "الفجر" ظهر عدد من الغواصين المتطوعين، يحاولون استخراج جثامين الضحايا المفقودين، الذين غرقوا صباح اليوم الجمعة في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وكانت أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مصرع 11 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل، والذي يعرف بـ "شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه جرى انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، تكثف جهودها لانتشال جثث 5 آخرين.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

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