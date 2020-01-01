عمرو الليثي ينعى الراحل محمود رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:49 م
محمود رضا
محمود رضا
سيدة صادق
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نشر الإعلامي عمرو الليثي صورة للفنان الإستعراضي محمود رضا والد الفنانه شيرين رضا ، وذلك بهدف نعية حيث أنه رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز ال90عاماً ، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر الفنان محمود رضا مع الإعلامي محمود الليثي في برنامجه، حيث إستضاف "رضا" "الليثي" في منزلة وشاركته الفنانة شيرين رضا كمقدمه للبرنامج


وعلق "الليثي " علي الصورة قائلاً :"لله وإنا اليه راجعون، انعي بالحزن والأسى الفنان القدير محمود رضا واسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويجعل مثواه الجنة"

و نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا الفنان الإستعراضي المشهور وهو أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية الذى إنتقل للرفيق الأعلي اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما وقالت ان الراحل واحد من اساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح فى الوصول الى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة.

يشار إلي ان من ضمن إنجازات محمود رضا أنه حصل على الجائزة الأولى والثانية، عن رقصة النوبة، والميدالية الذهبيةعن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان "جوهانسبرج" 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وذلك لتميزها وآدائها الراقي وتقديمها نوع مختلف من الرقص ، وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.

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