إنيرجي تعلن عن طرح أغنية "قلت أخونه" لمحمد محي

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أعلنت "إنيرجي" طرح أغنية جديدة للفنان محمد محي، تحمل اسم "قلت أخونه"،وهي من ضمن ألبومه "بتاع زمان" والذي يضم 18 أغنية.





وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد،ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محي ي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

