جميعهم كبار سن.. تعافى وخروج 11 حالة كورونا من عزل قنا العام

شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحي، اليوم الجمعة، خروج ١١ حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، جميعهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.





قدمت إدارة المستشفى ورود للمتعافين أثناء خروجهم من المستشفى ابتهاجًا بالشفاء، فيما عبر المتعافون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى والأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة مع فيروس كورونا.





قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، واصل المستشفى تحقيق نتائج طيبة، بخروج ١١ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء.





وأشار الديب، إلى أن جميع المتعافين الذين خرجوا اليوم من كبار السن، وذلك بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





وأوضح الديب، بأن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، للتعرف على احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والوقائية.





كما أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا عن خروج 138 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.





وبدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ للتأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وتم التأكد من التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تفقد معمل المستشفى موضحا أن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به، وتابع زيارته بتفقد الصيدلية، مؤكدا على توافر كافة أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.





وتوجه شلبي بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها علي الفور.







