محمد صلاح في خطر بسبب كلوب!

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يبدو أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيجد صعوبة في الحفاظ علي لقبه الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الانجليزي الممتاز عن موسم 2020/2019، للعام التالت ع التوالي، في المقابل من المحتمل أن يغيب صلاح عن المبارايات المقبلة للريدز بسبب قرار فني قد يصدر من المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” في الجولات الأربع المتبقية من المسابقة.


وقال مدرب توتنهام تيم شيروود، أن صلاح لن يستطيع الاحتفاظ بالحذاء الذهبي الانجليزي الذي تُوج به في الموسمين الماضيين، لأن يورجن كلوب سيقوم بإراحته في بعض المباريات.

وتوجد العديد من الإشارات الواضحة لإمكانية غياب محمد صلاح للحصول على قسط من الراحة، تحضيرًا للموسم الكروي الجديد، من بينها حسم ليفربول للقب الدوري الانجليزي بالفعل، ولرغبة يورجن كلوب في تجربة بعض اللاعبين.


ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن هداف ليستر سيتي “جيمي فاردي” المتصدر، وأقل بهدف وحيد عن صاحب المركز الثاني “بيير إيميريك أوباميانج”.

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