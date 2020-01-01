الأهلي يكشف حالة الشناوي قبل العودة للتدريبات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:36 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد الصو
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، من خوض التدريبات الجماعية.

وكان الشناوي، خاض تدريب منفرد أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ولم يشارك في التقسيمة الجماعية للفريق في نهاية المران.

وأكد الجهاز الطبي، أن محمد الشناوي اشتكي من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، ولذلك لم يتم السماح بالمجازفة به في التقسيمة وتم تفضيل خروجه خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأوضح، أن الشناوي حالته جيدة وطبيعية فهو عقب خروجه من التقسيمة أدي تدريبات منفردة ثم جلسة في الجيم بناء علي تعليمات ديفيد سيزا المدرب العام.

ومن المقرر أن يعود الفريق، للتدريبات الجماعية عصر غد السبت على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم.

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