بالبكيني.. روبي تشعل "إنستجرام"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:34 م
روبي
روبي
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة روبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت روبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها أمام البحر، واعتمدت على إطلالة جريئة، حيث ارتدت المايو.



يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. والفيلم مأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.
بالبكيني.. روبي تشعل إنستجرام

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح في خطر بسبب كلوب!

منذ أقل من ساعة

خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من ريال مدريد على قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مصر للطيران تكشف تفاصيل رفض الصين استقبال طائرة مصرية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ ساعة و 21 دقيقة

أزمة جديدة بين الزمالك ونجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ 41 دقيقة

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

الضربات تتوالى.. ريال مدريد يُعلن إصابة نجم الملكي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يتحذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى