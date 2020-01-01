أزمة جديدة بين الزمالك ونجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

نشبت أزمة جديدة في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وحازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأبيض بشأن تجديد تعاقده.





وتفاوض مسئولو الفارس الأبيض مع حازم إمام لتجديد عقده مع الفريق الفترة المقبلة وبالفعل اللاعب رحب بذلك وقام بالتوقيع على عقده الجديد مع الأبيض ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن ذلك بعد.





وسيطرت حالة من الغضب على حازم إمام في الساعات القليلة الماضية بسبب عدم حصوله على مقدم التعاقد حيث طالبته إدارة النادي بالصبر قليلا على هذا الأمر.





ويشعر حازم إمام بحالة حزن بعدم وفاء الإدارة بوعدها معه وهو أن يحصل على مقدم التعاقد عقب توقيعه على العقد الجديد مع الأبيض مباشرة.





وأبلغ حازم إمام غضبه هذا إلى أحد مسئولو نادي الزمالك ليحاولوا حل أزمته هذه خلال الأيام القليلة المقبلة.



