أسعار النفط تتجه نحو الصعود ومخاوف من ضعف الطلب على الخام بسبب كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر

زادت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام قياسية قوض التوقعات لتعاف سريع لاستهلاك الوقود.

وصعد خام برنت 59 سنتا، أي ما يوازي 1.4 بالمئة، إلى 42.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 40.15 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على برنت تغير يذكر، في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة.

رفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، عازية ذلك إلى انخفاض بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

وجرى الإعلان عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة يوم الخميس، مما مثل رقما قياسيا جديدا. والعدد أيضا هو الأكبر يوميا لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

كانت الأسعار هبطت في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها رفعت حالة القوة القاهرة التي تفرضها على جميع صادرات النفط، وذلك بعد نصف سنة من الحصار من جانب قوات من شرق البلاد.

وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

 

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