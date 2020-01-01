وزير السياحة والآثار يلتقي أسرة فرنسية قررت العيش في دهب (صور)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:34 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بأسرة فرنسية انتقلت من فرنسا للعيش والاقامة بمدينة دهب منذ 3 سنوات بصحبة أبنائهم، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع. 

كما حرص يوسف الأمريكي الجنسية الذي يعيش في مدينة دهب منذ سنوات عديدة، على لقاء الوزير حين علم بزيارته لها، وأشار يوسف في حديثه إلى أنه وقع في حب مصر وخاصة مدينة دهب منذ زيارته لها، لذا قرر أن يترك لوس انجلوس ويعيش في هذه المدينة الرائعة ويعمل بها حيث يقوم هذا الرجل بإعداد أطباق من الأرز باللبن مع تطبيق معايير سلامة الغذاء ويبيعها للزبائن على دراجته في أنحاء المدينة ومن جانبه قام المحافظ بدعوة يوسف لزيارة مدينة شرم الشيخ. 

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واستقبلت اليوم الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحًا وذلك في إطار استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري.

الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا و على متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقد قامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.

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أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية علي طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف (طريق السلام –طريق المطار- خليج نعمة والسوق القديم). 

وذلك تمهيداً للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفى ضوء الحملة الدعائية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للإعلان عن قرب افتتاحه.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية أن هذه اللافتات تم صنعها وإقامتها بالتعاون مع وكالة الأهرام للدعاية والاعلان، ومحافظة جنوب سيناء، وتحتوي هذه اللافتات علي اسم المتحف باللغتين ‎العربية والإنجليزية وصورة لبعض القطع المميزة فى المتحف.

بالإضافة الي مسارات الطرق والمسافات والاتجاهات المؤدية الي المتحف لتسهيل وصول الزائرين إليه، وذلك لجعل المتحف مقصدا رئيسيا للزائرين من المصريين والأجانب فى شرم الشيخ. 

وأشارت داليا خطاب مستشار الوزير لتطوير المناطق الأثرية إلى أنه جاري عمل لوحات إرشادية ومطويات عن المتحف والقطع الأثرية المعروضة به، بالإضافة الى توفير الخدمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة من مطويات مكتوبه بطريقة برايل وغيرها من الخدمات الرقمية للزائرين. 
وزير السياحة والآثار يلتقي أسرة فرنسية قررت العيش في دهب (صور)
وزير السياحة والآثار يلتقي أسرة فرنسية قررت العيش في دهب (صور)
وزير السياحة والآثار يلتقي أسرة فرنسية قررت العيش في دهب (صور)
وزير السياحة والآثار يلتقي أسرة فرنسية قررت العيش في دهب (صور)

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