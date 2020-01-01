رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة رسميًا، تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي بأسم الأبيض كعلامة تجارية مُسجلة.

وانتقد النادي الأهلي تصرف رئيس الزمالك مؤكدا أنه لم يسجل اللقب كعلامة تجارية فخطوات تسجيل علامة تجارية تحتاج تقريبا لعام كامل.

وأكد الأهلي أنه سيتم رفض طلب نادي الزمالك بتسجيل نادي القرن كعلامة تجارية لأنه بعد أن يتم الفحص سنعرف أن اللقب مسجل بأسم الأهلي بالفعل.

وكان النادي الأهلي قد سجل لقب نادي القرن الأفريقي كعلامة تجارية للفريق الأحمر منذ عام ٢٠٠٨ وتم تجديده حتى عام ٢٠٢٨.

ويستعد مسئولو القلعة الحمراء لتقديم مذكرة ضد نادي الزمالك للهيئة التابعة للعلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب تصرف رئيس النادي.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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