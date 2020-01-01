"العدل" تُحدد 6 حالات للفصل في الطلب المستعجل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن 6 حالات للفصل في الطلبات المستعجلة.

وقالت العدل السعودية: إنه "إذ لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، تقضي المحكمة بعدم قبوله"، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وأضافت: وللدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره، مؤكدة على أن الدائرة تفصل في الطلب في الجلسة الأولى، ولها تأجيل البت في الطلب عند الاقتضاء، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الإحالة.

وتابعت: ويجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية، كما يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.

وأشارت إلى أن الدائرة تحيل الحكم الصادر في الطلب المستعجل، خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.

*وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية. وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962.

وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975. تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف. إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

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