"العدل" تُحدد 6 حالات للفصل في الطلب المستعجل





كشفت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن 6 حالات للفصل في الطلبات المستعجلة.





وقالت العدل السعودية: إنه "إذ لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، تقضي المحكمة بعدم قبوله"، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.





وأضافت: وللدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره، مؤكدة على أن الدائرة تفصل في الطلب في الجلسة الأولى، ولها تأجيل البت في الطلب عند الاقتضاء، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الإحالة.





وتابعت: ويجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية، كما يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.





وأشارت إلى أن الدائرة تحيل الحكم الصادر في الطلب المستعجل، خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.



