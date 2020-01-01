وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:29 م
الجولة
الجولة
حسام زيدان
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع. 

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد عددا من المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ الاثري.

رافقه في الجولة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع.

وتفقد الوزير عدد من الفنادق بالمدينتين لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، حيث وصلت نسبة الاشغالات بمدينة دهب حوالي 45% معظمها من الزائرين المصريين.

وتضم مدينة دهب 28 فندقا بطاقة استيعابية تصل الى 2326 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 110 بازارا سياحيا، أما مدينة نوبيع فيوجد بها 14 فندقا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.

وتفقد العناني الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.

كما قام بتفقد عدد من الأماكن والمنشآت الفندقية والسياحية بنوبيع، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الموجودة بها.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة محافظة جنوب سيناء منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي، حيث حرص خلال هذه الزيارات على لقاء المستثمرين السياحيين بالمحافظة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير مساء اليوم ببعض المستثمرين السياحيين بمدينتي طابا ونوبيع.

وكان قد قام وزير السياحة والآثار أمس الخميس بزيارة لمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، وحرص خلالها على مقابلة السائحين المتواجدين على الشواطئ للاطمئنان على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع
وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نويبع فنادق دهب السياحة والآثار الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

هيدرسفيلد ينسف أحلام الأهلي في استعادة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ ثلث ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 20 دقيقة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مشروع لبناء الشخصيات التاريخية بتكنولوجيا الهولوجرام للترويج السياحي

وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل

وزير السياحة والآثار: لن يسمح بتشغيل أي فندق إلا بعد جاهزيته 100٪

وزير السياحة والآثار يتفقد فنادق شرم الشيخ السياحية

البطوطي يحذر من تضاعف إصابات كورونا بعد فتح السياحة الداخلية (فيديو)

وزير السياحة والآثار يتفقد استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال النزلاء (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

05:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى