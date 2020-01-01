وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق دهب ونويبع

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع.





جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد عددا من المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ الاثري.





رافقه في الجولة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع.





وتفقد الوزير عدد من الفنادق بالمدينتين لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، حيث وصلت نسبة الاشغالات بمدينة دهب حوالي 45% معظمها من الزائرين المصريين.





وتضم مدينة دهب 28 فندقا بطاقة استيعابية تصل الى 2326 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 110 بازارا سياحيا، أما مدينة نوبيع فيوجد بها 14 فندقا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.





وتفقد العناني الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.





واستمع الوزير من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.





كما قام بتفقد عدد من الأماكن والمنشآت الفندقية والسياحية بنوبيع، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الموجودة بها.





وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة محافظة جنوب سيناء منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي، حيث حرص خلال هذه الزيارات على لقاء المستثمرين السياحيين بالمحافظة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة.





هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير مساء اليوم ببعض المستثمرين السياحيين بمدينتي طابا ونوبيع.



