عقيلة صالح والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا يدعمان العملية السياسية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
الفجر
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، لوقف أي تدخلات سلبية لأطراف دولية في ليبيا ودعم العملية السياسية.


ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا وخصوصا في سرت.

ويذكر أن وجه عدد من الدول، خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن، الأربعاء، تحذيرات من "المرتزقة والحشد حول سرت"، منددين بـ"التدخل الخارجي" في الدولة المغاربية.


وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن التدخل الخارجي "بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك".

وأعرب جوتيريس عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس غربي البلاد، وبنغازي في الشرق. 

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، إن "التطورات والحشود العسكرية في محيط سرت تثير قلقنا".

وأضافت: "لا مكان للمرتزقة في الأراضي الليبية.. وعلى جميع الأطراف الليبية وقف إطلاق النار".

أما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأشار، في كلمته، إلى أن انتهاكات حظر السلاح على ليبيا مستمرة.

بينما شدد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، على أن "لا حل عسكريا للأزمة الليبية".

واستجلبت تركيا على مدار الأشهر القليلة الماضية آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

ولم تكتف أنقرة بإرسال مرتزقة إلى طرابلس، بل أرسلت ضباطا من جيشها وأقامت غرف عمليات داخل الأراضي الليبية لدعم حكومة فايز السراج التي تحميها الميليشيات.

وتسيطر قوات تركية حاليا على قاعدة الوطية العسكرية، ولا تزال تنقل أسلحة إلى الأراضي الليبية، في تحد لحظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا منذ سنوات. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قاعدة الوطية عقيلة صالح دعم الوطية الممثلة الخاصة للامم المتحدة في ليبيا العملية السياسية

أخبار تهمك

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

هيدرسفيلد ينسف أحلام الأهلي في استعادة رمضان صبحي

منذ ساعة

ريال مدريد يبدي رأيه في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

منذ ساعتين

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي يدعو الأمم المتحدة إلى سحب اعترافها بحكومة طرابلس

ما لاتعرفه عن مهدي الحاراتي عراب الميليشيات السورية في ليبيا

وزير الخارجية السعودي: الهجمات الحوثية تدل على عدم جديتها في حل الأزمة اليمنية

تعرف على الدور المصري في احتواء الأزمة الليبية على مدار سنوات

عقيلة صالح: إعلان القاهرة احترم مكونات الشعب الليبي (فيديو)

عقيلة صالح: مصر لها حق مشروع في التدخل في الأزمة الليبية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى