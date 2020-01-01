هل تم وقف طرح الكمامات القماشية على بطاقات التموين؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على استمرار طرحها  كمامات قماشية على بطاقات التموين لصالح المواطنين المستحقين لصرف الدعم.

 

 

و نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.

 

 

وكانت وزارة التموين اعلنت في وقتا سابق أنها قرر تطرح كميات من الكمامة القماش للمواطنين أصحاب بطاقات التموين بداية من صرف مستحقات شهر يوليو ، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة  لكل بطاقة تموينية.

 

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