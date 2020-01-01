مايا نصري لـ"الفجر الفني": سعيدة بالعمل مع أحمد زاهر ونضال الشافعي في "زنزانة 7"

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تحدثت الفنانة مايا نصري، عن عملها القادم الذي ستقدمه وهو فيلم "زنزانة 7" والذي سيتم عرضه قريبا.



وأكدت مايا نصري، أن المنتج أيمن جذور والاستاذ أيمن كشك قد وفرا لطاقم العمل كافة المتطلبات وهذا ما يمنح الفنان الثقة لتقديم أفضل ما لديه.



وأبدت نصري، سعادتها بهذه التجربة مضيفة أنها تدعم مخرج العمل "إبرام نشأت" لديه طموحات كبيرة للغاية ولديه أحلام كبيرة يسعى إلى تحقيقها.



وتابعت أنها سعيدة أنهم أسرة واحدة وخاصة كواليس التعاون مع الفنان احمد زاهر والفنان نضال الشافعي وأنها علي علاقة مميزة بزوجاتهم وأنها تعتز أيضا بصداقة هدي زاهر زوجة الفنان احمد زاهر مؤكدة أنها من اجمل الشخصيات التي من الممكن أن يقابلها اي شخص.



وكشفت مايا نصري عن الشخصية التي ستقدمها وهي شخصية "حلا" تملك قرية سياحية وتتعرض لهجوم من عصابات وتضطر للاعتماد على أشخاص يقومون بحمايتها، مضيفة أن الفيلم ينتمي لأفلام الأكشن مع لايت رومانتيك كوميدي.



وأشارت مايا نصري، أن صعوبات التصوير يبعدها عن أولادها ويأخذ جزء كبير من أوقاتها، مؤكدة على معاناتها من تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات.



جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا نصرى ، ايهاب فهمي ، منه فضالي ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز ، ايمي إسلام وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .