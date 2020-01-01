بعد تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام سعد سمير مع الأهلي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:17 م
سعد سمير
سعد سمير
علاء خليف
أعلن النادي الاهلي، قبل أيام قليلة عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق الأحمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك فى ضوء تكليفات محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.

وكان النادي الأهلي رفع اسم سعد سمير من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب إصابته في وتر أكيليس وغيابه عن الملاعب أشهر طويلة وتم استبداله بمحمود عبد المنعم كهربا، قبل توقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 3 مواسم قادمة.

أرقام سعد سمير في مشواره مع الأهلي
بداية سعد سمير كانت كلاعب ألعاب قوي قبل أن ينتقل إلي نادي اتحاد الشرطة الرياضي وساعد الفريق للتأهل لدور الدرجة الأولي وكان عمره 17 عامًا، انتقل بعدها لنادي النصر الليبي وشارك مع الفريق الأول.

انضم سعد للنادي الأهلي عام 2009 ولعب ضمن صفوف فريق الشباب قبل إعارته للمقاولون العرب عام 2011 لمدة 6 أشهر، وبعد عودته تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء لكنه لم يشارك بشكل منتظم، ليتم إعارته مجددًا للنادي المصري، وعاد لصفوف المارد الأحمر عام 2012 واستمر معه حتي الآن.

خاض سعد سمير 219 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي، وسجل 13 هدفًا، وصنع هدف، وحصل على أكثر من 14 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

شارك سعد في 128 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 11 هدفًا، بينما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل هدفين، ولعب 4 مباريات بكأس السوبر المصري، و71 مباراة في البطولات الإفريقية، ومباراتين بكأس العالم للأندية، مباراتين بالبطولة العربية.

حصل سعد سمير على لقب بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي "6 مرات"، وكأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس مصر "مرة وحيدة"، ودوري أبطال إفريقيا "مرتين"، وكأس السوبر الإفريقي "مرتين"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية "مرة وحيدة".

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