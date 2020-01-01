كريم فهمي يستعيد ذكريات مسلسله "أمر واقع"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:28 م
كريم فهمي
كريم فهمي
مي مرسي
استعاد الفنان كريم فهمي، ذكريات مسلسل "أمر واقع"، والذي تم عرضه عام 2018 وذلك من خلال مشاركته لبوستر المسلسل وذلك عبر حسابه على موقع لالصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فهمي" تعليقا على الصورة قائله: "مسلسل أمر واقع رمضان 2018 مين شاف المسلسل؟"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "دورك فيه يختلف عن أي دور ومميز جدا بجد"،"كلنا طبعا شوفناه".

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية برمضان 2020.

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