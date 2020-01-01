أحمد زاهر يشارك جمهوره بصورة من كواليس "زنزانة 7"

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يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث شارك جمهوره منذ قليل بنشر صورة من كواليس فيلم زنزانة سبعة ، وعلق قائلاً : كواليس فيلم زنزانة 7 ، عيد الأضحي بإذن الله.



فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، مسلسل"البرنس الذى تم طرحه رمضان الماضي ، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً ، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.