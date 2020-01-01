قبل الموافقة النهائية.. تعرف على اللقاح الألماني الأمريكي الجديد لعلاج كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:16 م
ارشيفية
ارشيفية
زينب وهبه
تتواجد على الساحة الآن العديد والكثير من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها ما فشلت ومنها ما أثبت فاعليته من نتائجه الأولية وينتظر موافقة نهائية؛ لإنتاج ملايين الجرعات منه قبل نهاية عام 2020، ومن أهم هذه اللقاحات اللقاح الألماني الأمريكي لشركتين من أكبر الشركات المشهورة عالميًا. 

وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" BioNech SE أن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التابع للشركة الأمريكية " فايزر" "Pfizer Inc" من المقرر أن يكون جاهزًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية عام 2020 الحالي.

وبحسب ما ذكرته وكالات أن اللقاح التجريبي الواعد الذي يُطلق عليه " بي. أن. تي 162. بي1" قد حقق نتائج أولية واعدة حيث تساوت نتائج الاستجابات المضادة الناتجة عنه بنتائج الأمصال المسحوبة من دماء المرضى المتعافين من "كوفيد 19" ولكن بجرعات أقل وفقًا لما صرح به أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك".

ووفقًا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أنه بعد مرور فترة تجريبة للقاح أثبتت البيانات الأولية للقاح "بي. أن. تي162. بي1" أن اللقاح غير سام ويحفز بقوة جهاز المناعة في جسم المريض لاستجابة فعالة تجهز الجسم للتصدي لكوفيد 19.

وبحسب ما ذكرته "وكالات" أنه خضع 45 شخصا تتراوح فئات أعمارهم مابين 18 عاما و55 عاما للاختبارات التجريبية وتم إعطاء معظمهم جرعتين بفارق 21 يومًا ووفقًا لدراسة منشورة بشأن هذه الاختبارات التجريبية أن نسبة كبيرة من المشاركين في الاختبارات ارتفعت درجة حراراتهم لكن لم يتم اعتبار هذا أمرًا خطيرًا أو مفاجئًا ولا يشكل عقبة أمام فاعلية ونجاح اللقاح الألماني الأمريكي.

وبحسب ماذكرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع إنتقال اللقاح التجريبي الألماني الأمريكي المضاد لكوفيد 19 إلى تجربة كبيرة تشتمل على 30 مشاركا سليم وذلك بعد انتظار موافقة تنظيمية خلال شهر يوليو الحالي.

وتتمثل آلية عمل اللقاح في عمله على رمز جيني لجهاز الحمض النووي الريبي حيث يقوم بتفعيل إنتاج الخلايا لأجسام مضادة خاصة تحفز الجسم للتصدى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت قد أعلنت شركة "فايز" الأمريكية وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك "الألمانية" بالأمس الخميس أن هذا المشروع المشترك لتطوير لقاح كوفيد 19 كانت نتائجه الأولية واعدة وإذا نجحت هذه التجربة فإن شركة " فايزر" الأمريكية ستنتج 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية عام 2020 وأكثر من مليار جرعة منه العام القادم 2021.

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