من بطل نادي القرن؟.. تعرف على بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية

رغم مرور 20 عامًا على حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، وتسلم رئيسه السابق صالح سليم الجائزة في حفل ضخم أقيم في جنوب إفريقيا عام 2000، إلي أن النادي الزمالك لا يزال يرفض الاعتراف بهذا الأمر، ويؤكد على أحقيته بالحصول على اللقب من غريمه التقليدي.





مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك اتخذ بعض الخطوات لمحاولة استعادة لقب نادي القرن الإفريقي آخرها اعلانه تسجيل شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقة لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة الداخلية.





كيف توج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي؟

الكاف قرر عام 1993 عمل تصنيف للأندية الإفريقية وفقًا لنتائجها في المشاركات القارية، وتم تشكيل لجنة أندية خلال هذه الفترة أقرت نظام النقاط لترتيب الأندية.





وتقرر حصول الفائز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس الكؤوس على "4 نقاط"، بينما يحصل وصيف البطولتين على "3 نقاط"، والفريق الذي يصل لنصف النهائي يحصل على "نقطتين"، والذي يصل لربع النهائي "نقطة واحدة"، وبطل السوبر الإفريقي "نقطة واحدة".





بعد تعديل نظام بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1997، تقرر تعديل نظام نقاط التصنيف الخاص بالأندية، حيث أصبح الفائز بدوري أبطال إفريقيا يحصل على "5 نقاط"، ويحصل الوصيف على "4 نقاط"، ويحصل "وصيف" المجموعات على "3 نقاط"، وصاحب المركز الثالث "نقطتين"، وصاحب المركز الأخير "نقطة واحدة".





وتصدر النادي الأهلي التصنيف في القرن الماضي بعدما حصد 40 نقطة من مشاركاته القارية، وجاء الزمالك خلفه برصيد 37 نقطة، وجاء خلفهما اشانتي كوتوكو وكانون ياوندي ولكل منهما 34 نقطة.





وجاءت نقاط الأهلي (40 نقطة) بالقرن الماضي كالتالي:

- لقبين بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (8 نقاط)

- 4 ألقاب ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية (16 نقطة)

- نهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري (3 نقاط)

- وصوله مرتين لنصف نهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري (4 نقاط)

- وصيف مجموعته "مرتين" ببطولة إفريقيا أبطال الدوري بالنظام الحديث (6 نقاط)

- وصوله مرتين دور الثمانية ببطولةإفريقيا أبطال الدوري بالنظام القديم (نقطتين)

- وصوله لدور الثمانية ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرة وحيدة (1 نقطة)





بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية:

حصد النادي الأهلي خلال مشواره الإفريقي 19 بطولة قارية (8 دوري أبطال إفريقيا – 6 كأس السوبر الإفريقي – 4 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 كأس الكونفدرالية)، بالإضافة للقب وحيد بالبطولة الأفرو آسيوية.





بينما حصد الزمالك 11 بطولة إفريقية (5 دوري أبطال إفريقيا – 4 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الكونفيدرالية – 1 كأس الكؤوس الإفريقية) بالإضافة لحصوله على لقبين بالبطولة الأفرو آسيوية.



