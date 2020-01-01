بصورة من الكواليس.. أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم "الغسالة"

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شارك الفنان أحمد حاتم، صورة من كواليس فيلم "الغسالة"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشوق "حاتم" جمهوره على فيلم "الغسالة"،وكتب تعليقا على الصورة قائله: "منتظرين..الغسالة".



فيلم "الغسالة" يشارك فيه أحمد حاتم، مع الفنانة هنا الزاهد، ومحمود حميدة ومحمد سلام وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وغنتاج سينيرجي.



ويعتبر هذا هو التعاون الثاني بين أحمد حاتم وهنا الزاهد، عقب نجاح فيلم "قصة حب" الذي تم طرحه بدور عرض السينمات بالتزامن مع عيد الحب لعام 2020.

