كندة علوش تقدم واجب العزاء للفنانة شيرين رضا في وفاة والدها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:22 م
محمود رضا
محمود رضا
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة كندة علوش على نعى الفنان الراحل محمود رضا، والد الفنان شيرين رضا، الذى رحل عن عالمنا اليوم.


ونشرت كندة علوش عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للراحل، وعلقت قائلة" البقاء لله في الفنان الكبير محمود رضا.. وخالص العزاء لاختي وحبيبتي شيرين رضا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة"


يذكر أن من ضمن إنجازات محمود رضا أنه حصل على الجائزة الأولى والثانية، عن رقصة النوبة، والميدالية الذهبيةعن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان "جوهانسبرج" 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وذلك لتميزها وآدائها الراقي وتقديمها نوع مختلف من الرقص ، وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.

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