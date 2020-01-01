كندة علوش تنعى وفاة الراحل محمود رضا

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نعت النجمة كندة علوش وفاة والدها الفنان الكبير محمود رضا ، حيث نشرت صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.



وعلقت قائله :



البقاء لله في الفنان الكبير محمود رضا.. وخالص العزاء لاختي وحبيبتي شيرين رضا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .



والجدير ذكره أن رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراعه مع المرض.



وكون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.