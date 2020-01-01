في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:08 م
محمود رضا
محمود رضا
مي مرسي
رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان محمود رضا عن عمر يناهز الـ90 عام، عقب معاناته مع مرض الشيخوخة.

وينشر "الفجر الفني"، صور نادرة للفنان محمود رضا تجمعه بإبنته شيرين رضا،في آخر أيام قبل وفاته، وأثناء طفولة ابنته شيرين، وفي فترة شبابها.

وظهر محمود رضا في بعض الصور، بملامح شبابية بشعر أصفر وجسد متناسق، وظهرت شيرين رضا بملامح البراءة أثناء فترة الطفولة.

يذكر أن الفنان محمود رضا، ولد عام 1930 وتخرج من كلية التجارة عام 1954،وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية،مع شقيقه الراحل علي رضا، وقام بعدد من الأعمال الفنية التي أثرت في جمهوره ولقب بـ"الراقص".

والجديرر بالذكر أن عدد كبير من الفنانين نعو وفاة الراحل محمود رضا،من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني،وكندة علوش.

في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته
في آخر أيامه.. صور نادرة لمحمود جمعة مع ابنته قبل وفاته

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