كونتي: خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:03 م
كونتي
كونتي
ريهام عبد المحسن


أعرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي عن استياؤه عقب تعادل فريقه مع هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشعر بالأسف لأننا كنا نستحق الفوز بالمباراة وبدلًا من ذلك فقدنا المزيد من النقاط، نحن نقدم عملا مهما لكن حقيقة أننا فقدنا 20 نطة بعد أن كنا متقدمين، يجب أن تجعلنا نفكر".

وأضاف:"خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية وإلا لكان ترتيبنا مختلفًا الآن".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً : "علينا أن نكون أفضل في التعامل مع بعض المواقف والخبرة يمكن أن تساعدنا في ذلك وتقودنا للتحسن لأنه في بعض الأحيان نقع في المشاكل بسهولة".

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