منظمو ويمبلدون يعلنون دفع الجائزة المالية رغم الإلغاء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:00 م
بطولة ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
وكالات
كشف منظمو بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن الجائزة الخاصة بالبطولة. 

وسيحصل الـ128 لاعباً ولاعبة في منافسات الفردي على 25 ألف جنيه إسترليني (600ر31 دولار) لكل لاعب ولاعبة، بينما سيكون هناك مدفوعات أقل للاعبين الذين كان يفترض أن يشاركوا في الأدوار التأهيلية أو في منافسات الزوجي.

ووفقاً لبيان من المسؤولين عن البطولة فإنه سيتم دفع 10 ملايين جنيه إسترليني "بعد التشاور بشأن التأمين الخاص بنا لتغطية إلغاء البطولة".

بينما تقام بطولة أمريكا المفتوحة على الملاعب الصلبة وفقاً لما هو مقرر، بدون جمهور، وتم إعادة تحديد موعد جديد لبطولة فرنسا المفتوحة التي تقام على الملاعب العشبية في سبتمبر ، إلا أن الأرضية العشبية لويمبلدون حالت دون تأجيل موعد البطولة من تاريخها الأصلي في الصيف.


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