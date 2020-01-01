عاجل - الأهلي يكشف عن نتائج مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفني
الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:15 م
محمد الصو
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبيالفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، يوم الأربعاء الماضي، جاءت سلبية.
وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه، غدًا السبت، تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا، والتي خضع لها عقب العودة من سويسرا.
وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا تصبح نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.
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