خطوات التقدم للالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من طلاب المحافظة، ومن جميع محافظات الجمهورية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2020/2021، وذلك من خلال الرابط التالي ( اضغط هـنــــــــــا ).





وأضاف عقل، أنه يسمح بدخول اختبارات القبول بالمدرسة لكل من الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فى نفس العام من جميع محافظات الجمهورية، ومستوف شروط التقدم.





وأكد أن إجراءات التقدم للامتحان تبدأ بتسجيل استمارة التقدم الكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث جرى فتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من الخميس 9 يوليو إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020، ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الأتية:





١- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.





٢- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.





٣- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.





٤- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لاغير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.





وشروط التقدم للامتحان:





1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد السن فى 1 أكتوبر 2020 عن 18 سنة.

3- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.





٤- ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%.





وأوضح أن الطلاب المقبولين بالمدرسة: يقومون بتسديد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه سنويًا، مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا.





وأشار إلى أنه يجري عقد الإختبار يومي الأحد 26 يوليو والاثنين الموافق 27 يوليو 2020 في المحافظات.





ويعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.





ويعقد الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي، ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.





ويحق للطالب الذي لم يُقبل فى الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات المتعلقة بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.