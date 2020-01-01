"الصحة السعودية" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، بأن مدينة الرياض تصدرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بـ 296 حالة، من أصل 3159 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وجاءت الهفوف على مقربة من الرياض فيما يخص عدد الإصابات؛ حيث سجلت 249 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في جدة 209 إصابات، فضلًا عن 196 إصابة في المبرز، و158 إصابة في الدمام، و139 إصابة في الطائف، و134 إصابة في المدينة المنورة، و131 إصابة في خميس مشيط، و108 إصابات في مكة المكرمة.





ووصل عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في أبها، إلى 94 إصابة، بجانب 76 إصابة في حائل، و69 إصابة في القطيف، و65 إصابة في بريدة، و59 إصابة في تبوك، و50 إصابة في الخبر، و49 إصابة في الجبيل، و47 إصابة في حفر الباطن، و43 إصابة في ينبع، و42 إصابة في الظهران، و40 إصابة في سراة عبيدة، و37 إصابة في سبت العلاية.





في حين سجلت كل من الجفر وجازان 35 إصابة، فضلًا عن 34 إصابة في محايل عسير، و31 في صبيا، و30 في الخرج، و27 في سكاكا، و26 في كل من بقيق ونجران وطريف، و23 في شرورة، و19 في حوطة بني تميم، و18 في أحد رفيدة.





فيما بلغ عدد الإصابات في كل من عيون الجواء والحرجة ورجال ألمع 17 إصابة، و15 في كل من عنيزة والنعيرية والعيدابي، و14 في كل من الخفجي ورأس تنورة وحريملاء، و13 في خليص.





وسجلت النماص 12 إصابة، إضافة إلى 11 في كل من العيون ورياض الخبراء، و10 في كل من القنفذة والمزاحمية، و9 في كل من المذنب وقيا والقيصومة وعرعر ووادي الدواسر، و8 في كل من السحن ومليجة وشقراء.





أما في كل من القرى والأسياح والمحاني وبيش، فبلغ عدد الإصابات 7، بجانب 6 في كل من رنية وبيشة وصامطة والمجمعة والسليل والوجه، و5 في كل من وجه الذهب وأم الدوم والبطحاء وصفوى وأبو عريش وأضم وخباش والزلفي وتمير وضباء.





في سياق متصل، سجلت كل من المخواة وبلجرشي والرس والخرمة والموية وميسان وسلوى والليث وحبونا وثار وحوطة سدير ورماح ووثيلان 4 إصابات، فضلًا عن 3 في كل من طبرجل وبللسمر وبدر الجنوب وساجر ورابغ وأملج والشملي وحقل والغزالة ورويضة العرض وعريعرة ورفائع الجمش وتثليث ومرات والبشائر وضرماء.





كما تم تسجيل إصابتين في كل من المندق والحناكية والقوز ونمرة والقريع وتربة والمجاردة وظهران الجنوب وقرية العليا وبقعاء والكامل ورفحاء والقويعية وثادق والباحة.





وعلى صعيد الأماكن الأقل إصابة، فقد تم تسجيل إصابة واحدة في كل من ميقوع وصوير والحمنة والعيص وخيبر والمظيلف وثريبان وظلم وبارق ووادي بن هشبل والرقعي وموقق والدائر والبدع ونفي وقلوة والدلم والعويقيلة ويدمة وأحد المسارحة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الصحة السعودية" عن تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 226486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 163026.





ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2151 حالة، فيما تم تسجيل 51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



