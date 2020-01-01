سيميوني: لايبزيج سيكون خصمًا صعبًا في دوري الأبطال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
أكد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، أن مواجهة لايبزيج الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لن تكون سهلة أبدًا، موضحًا أن الفريق الألماني يتمتع بالسرعات والمهارات العالية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب قرعة ربع نهائي التي أجريت اليوم، قال سيميوني: "كما هو الحال دائما، تكون المواجهات في ربع النهائي أمام فرق كبيرة، وهذه المرة سنواجه فريقا ألمانيا قدم موسما رائعا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن لايبزيج يتميز بـ"طريقة لعب هجومية للغاية وبسرعة كبيرة جدا في اللعب".

وتوقع سيميوني مباراة "متكافئة مع فرصة بنسبة 50% للتقدم في ربع النهائي، وهو ما يولد لدينا شعورا بالإثارة والحماس، ويدفعنا لمحاولة الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة".

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