آيتن عامر تشيد بمتابعيها من العراق

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شاركت الفنانة آيتن عامر، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، في دولة العراق الشقيقة، وذلك عبر حسابها على موقع اصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عامر" قائله: "الصورة دى اتصورتها فى بلد حبيتها لما زورتها جدا واكتشفت ان ٤٪ من اللى بيتابعونى من هناك، ها عرفتوها ؟".



وتفاعل الجمهور مع الصورة، من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "العراق"،" العراق في اربيل"،"قلعة اربيل".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.