9 مرشحين يجرون الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا
الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:57 م
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
أجري 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ "الشوري سابقا" الكشف الطبي؛ لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها غدا السبت للجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية؛ لخوض الجولة المقرره أن تبدء في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.
قال مسؤول بالصحة، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتي الساعات الأولي من صباح الجمعة، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفه، هشام إبراهيم.
ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقرره داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.
وكانت مديرية الصحه بالمحافظه أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحى مجلس الشيوخ حتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين علي حد السواء.
وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 بنظام القوائم.
وعلي جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدان أملاك دولة، بالإضافة إلي إزالة تعديات علي 1848متر مربع مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قري المركز، حيث تم إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني علي مساحة قيراط، و33 حالة علي مساحة 1580 متر ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و20 حالة تعدي أملاك دولة بمساحة 2235 بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.
و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ ٤٩ فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي علي أملاك صرف بقرية أبا البلد.
وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
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