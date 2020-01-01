9 مرشحين يجرون الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:57 م
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
أجري 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ "الشوري سابقا" الكشف الطبي؛ لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها غدا السبت للجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية؛ لخوض الجولة المقرره أن تبدء في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل. 

قال مسؤول بالصحة، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتي الساعات الأولي من صباح الجمعة، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمة، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفه، هشام إبراهيم.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقرره داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وكانت مديرية الصحه بالمحافظه أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحى مجلس الشيوخ حتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين علي حد السواء.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 بنظام القوائم.

وعلي جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدان أملاك دولة، بالإضافة إلي إزالة تعديات علي 1848متر مربع مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قري المركز، حيث تم إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني علي مساحة قيراط، و33 حالة علي مساحة 1580 متر ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و20 حالة تعدي أملاك دولة بمساحة 2235 بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ ٤٩ فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي علي أملاك صرف بقرية أبا البلد.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

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