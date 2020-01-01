الأحد.. جامعة الملك خالد تنظم الملتقى الإلكتروني لقبول 1442

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، اليوم الجمعة، أنها ستنظم عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، ملتقى عمادة القبول الإلكتروني لعام 1442هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني: إن الملتقى الذي سُيقام عن بعد، يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة وأولياء أمورهم، حيث يمكنهم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://t.co/1g31m2TouM?amp=1.

وأوضح "القرني" أنه سيتم خلال اللقاء، شرح آلية تقديم طلبات القبول، وكيفية الفرز والترشيح والمفاضلة، واستعراض التخصصات المتوفرة بالجامعة، والإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

*جامعة الملك خالد
جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة الملك خالد.

بدأت الجامعة بأربع كليات وهي كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية، وكلية الطب، وكلية التربية. ومن ثم تمت إعادة هيكلة الكليات القائمة واستحداث عدد من الكليات الجديدة وضم كليات البنات وكليتي المعلمين وكليات العلوم الصحية إلى الجامعة، حيث بلغ المجموع 29 كلية للطلاب والطالبات.

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جامعة الملك خالد المملكة الملك خالد السعودية

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