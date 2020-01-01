الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:59 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع الصفقة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر النادي الأحمر، الانسحاب من المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مع بداية الموسم الجديد.

جاء قرار النادي الأهلي، بعدما رفض ناديه فكرة التنازل عن اللاعب وخدماته مهما كانت الإغراءات، خاصةً أنه جدد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

كما فضل المارد الأحمر، عدم الاستمرار بالمفاوضات عقب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، مع بداية الموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي، لمدة خمس مواسم مقبلة، تبدأ بالموسم الجديد.



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