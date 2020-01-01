أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

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الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حرص  رمضان صبحي لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، على تهنئنة طاهر محمد طاهر زميله في المنتخب الأوليمبى، على الانضمام إلى القلعة الحمراء.


ونشر صبحي صورة تجمعه مع طاهر محمد طاهر،  عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بعد التتويج ببطولة الأمم الأفريقية للشباب الأخيرة، معلقاً: "مبروك يا نجم النجوم".


وتجمع الثنائي صداقة خاصة، في ظل تواجدهما في نفس المرحلة السنية للمنتخبات الوطنية، فضلاً عن تواجدهما في قائمة المنتخب الأولمبي الذي توج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التي استضافتها مصر العام الماضي، والتي تغيب طاهر عن المشاركة فى فعالياتها بسبب الإصابة.
وحجز خلالها "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت إلى عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وعن إنتقاله للأهلي قال طاهر  "الانضمام للنادي الأهلي، كان حلم واتحقق ومنتظر الظهور مع الأهلي بشغف شديد، والمفاوضات كانت منذ أكثر من عام، وبالتحديد العام الماضي، والأمر تعطل خلال السنوات الماضية، بسبب خلافات بسيطة، لكن الجميع كان يعلم رغبتي في الانضمام للنادي الأهلي، والمقاولون العرب لم يقف في طريقي". 

يذكر أن النادى الأهلى أعلن أمس الخميس عن  تعاقده مع نجم المقاولون العرب، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة خمس مواسم قادمة.

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