"الراجل ده أثر في حياتي".. هاجر الشرنوبي تنعى وفاة الراحل محمود رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:57 م
محمود رضا
محمود رضا
فايقة محمد عادل
نعت هاجر الشرنوبي وفاة الفنان محمود رضا والد النجمة شيرين رضا الذي رحل عن عالمنا اليوم.

حيث نشرت صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله: قبل ماادخل معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج
كنت ف فرقه إسكندريه للفنون الشعبيه .

وتابعت : صادفته مره وشفته كان مليان بهجه وطاقه وكان كله حياه وروح ، الراجل دا فعلا أثر في حياتي بشكل كبير الله يرحمه
'محمود رضا ' في ذمة الله.

والجدير ذكره أن رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراعه مع المرض.

وكون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.
 
يشار إلي ان من ضمن إنجازات محمود رضا أنه حصل على الجائزة الأولى والثانية، عن رقصة النوبة، والميدالية الذهبيةعن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان "جوهانسبرج" 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وذلك لتميزها وآدائها الراقي وتقديمها نوع مختلف من الرقص ، وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.

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