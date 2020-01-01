كلوب يكشف عن إمكانية فوز صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الألماني  يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، أن  محمد صلاح قادر على الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.
 
 
وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم، قبل مباراة الفريق مساء السبت أمام بيرنلي: "أتمنى ألا يكون الشبان يمررون الكرة لصلاح لهذا السبب فقط، شاهدت الإعادات من مباراة برايتون ومن بينهم فيرمينو الذي كان في أفضل موقف للتسديد وكان مو في مكان أفضل، لا أعتقد أنه مرر له من أجل الحذاء الذهبي فقط، لا يجب أن تتمتع بهذه العقلية".
 
وأضاف: "الجميع يريد التسجيل، بوبي يريد تسجيل الأهداف، هذه هي العقلية التي يجب أن نتمتع بها، وهذه العقلية التي نحتاجها".
 
و عن ثبات مستوى صلاح قال كلوب: "إنه أمر مذهل، لا يمكن أن نكون في موقعنا الحالي من دون هذا الأمر، أرقامه جنونية، لقد ساهم في 100 هدف منذ قدومه إلى هنا، إنه استثنائي، أرقام من الطراز العالمي، لا يتوجب أن يتفاجأ أحد، نعرف أن هذا الأمر مميز".
 
وتناول كلوب العلاقة بين صلاح وماني: "أنا متأكد أنها مسألة تنافسية، لكنه أمر صحي دائما، إذا كنت مهاجما وسددت ولم تسجل، فهناك فرصة تمرير لغيرك بنسبة 98%، هذا أمر يحدث بشكل معتاد، ثم يخلق الناس بلبلة منه، لم تكن العلاقة سيئة بينهما على الإطلاق".
 
يذكر أن  ليفربول قد ضمن إحراز لقب الدوري للمرة الأولى في الأعوام الثلاثين الأخيرة، والآن يهدف صلاح للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه الموسم الماضي بالاشتراك مع زميله ساديو ماني ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج، حيث يملك في رصيده حاليا 19 هدفا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جايمي فاردي.

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