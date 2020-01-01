مدرب أرسنال قبل مواجهة توتنهام: أحترم جوزيه مورينيو كثيرا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:30 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه بإمكانه تسجيل الانتصار على توتنهام في قمة شمال لندن عندما يلتقي الفريقان مساء غد السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجمع توتنهام 8 نقاط في 5 مباريات منذ استئناف الموسم الشهر الماضي بينما حصل آرسنال على 10 نقاط ليتخطى فريق المدرب أرتيتا غريمه الأزلي للمركز الثامن متقدماً بنقطة واحدة على فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وأضاف أرتيتا في مؤتمر افتراضي قبل مواجهة يوم الأحد: "مباريات القمة تسير وفق سيناريو مختلف تماماً ولا تعترف بالمستوى الحالي لأي طرف، أكن احتراماً كبيراً لجوزيه مورينيو لما يحاول أن يفعله هنا، للذهاب هناك والخروج بانتصار يتعين أن نكون في أفضل حالاتنا، أتوقع مباراة صعبة جداً".

وتابع: "مر توتنهام بفترات صعود وهبوط لكن كلنا نشاهد ما الذي يرغب مورينيو في تحقيقه مع الفريق.. تعرض توتنهام للكثير من الإصابات في صفوفه ولم يحصل مورينيو على الفرصة لتحقيق ثبات المستوى المطلوب.. لكني أثق أنه سينجح مع فريقه".

وخاض أرتيتا العديد من مباريات القمة خلال مسيرته كلاعب لكنه يقول إن قمة شمال لندن لها طبيعة خاصة دائماً.

ولعب المدرب الإسباني 7 مرات مع آرسنال أمام توتنهام وكان ضمن التشكيلة التي فازت مرتين 5-2 على غريمه في المدينة في 2012.

وقال إن لاعبيه لا يحتاجون لتذكيرهم بأهمية هذه المواجهة قبل أول زيارة لهم لملعب توتنهام الجديد.

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رياضة جوزيه مورينيو توتنهام ارتيتا اخبار الرياضة

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