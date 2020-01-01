بلد الوليد ضد برشلونة.. ننشر موعد المباراة والقنوات الناقلة





تصدرت مباراة بلد الوليد ضد برشلونة الأكثر بحثًا على "جوجل" اليوم في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مباريات الدوري الإسباني،و فيما يلي نقدم لكم موعد مباراة بلد الويد ضد برشلونة الجولة 36 من الدوري الإسباني الممتاز ، كذلك القنوات الناقلة لمباريات "الليجا" الإسبانية.





مود مباراة بلد الوليد ضد برشلونة





يستضيف فريق بلد الوليد غريمة فريق برشلونة غدًا السبت الموافق 11 يوليو 2020 علىم لعب استاد خوسيه زوريا، ذمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة





تبث قنوات بي إن سبورت الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم ببث مباراة بلد الوليد ضد برشلونة ، وذلك على القناة الثالثة beIN SPORTS HD 3.



