صحيفة تسلط الضوء على الجهود الضخمة للإمارات في أزمة كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
وكالات

سلطت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على الجهود الضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الصحيفة الإماراتية: إن "الإمارات كالعادة كانت سباقة لتقديم المساعدات وقدمت نموذجاً للعطاء الإنساني العابر للحدود، بحصولها على مراكز متقدمة في العطاء وعمليَّات الإغاثة، بتبنيها نهجاً إنسانياً، ينطلق من ثوابت وأسس واضحة الرؤى ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية".

وأضافت: أن الإمارات اتخذت من وضوح استراتيجيات العمل ووجود مرجعية وطنية عليا في التعامل مع الجائحة مدخلاً استراتيجياً عزز من كفاءة القرارات ونجاعة الحلول، حيث اتسعت الرقعة التي تغطيها هذه المساعدات بوصولها إلى 71 دولة استفادت من 1046 طناً من المساعدات كما استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي".

وأشارت إلى أن العطاء الإنساني الإماراتي نهر لا ينضب، لنصرة البشرية جمعاء، فحين تحضر القيم الإنسانية الجامعة، والروح البشرية المسؤولة، تجد الإمارات في مقدمة الحضور انطلاقاً من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الإمارات أزمة كورونا

أخبار تهمك

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

بعد نفي مجلس الوزراء.. ماهو مرض "كاواساكي" الخطير

منذ ساعة

بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الإماراتي ينظم في بروكسل معرضا حول المساعدات الإنسانية

كورونا.. صحيفة تسلط الضوء على جهود الإمارات "محليًا وعالميًا"

صحيفة : جهود إماراتية ضخمة محليا وعالميا في مواجهة كورونا

الإمارات ترسل أكثر من 802 طن من المساعدات إلى أكثر من 65 دولة

مساعدات وإجلاء رعايا.. الإمارات مثالًا حيّاً على العطاء الإنساني

صحيفة تشيد بمساعدات الإمارات لدول العالم في مواجهة جائحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

05:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى