محمد عبد الرحمن يشوق جمهوره لأولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم"
الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:45 م
مي مرسي
شارك الفنان محمد عبد الرحمن، صورة من جلسة تكريم سابقة له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "عبد الرحمن" قائلا: "المس خضار الشجر..حس بضياء القمر،انقش قلوب الحجر على شئ متندمشي،من مسلسل جمجوم وبم بم ".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات، وكانت أبرزها "عالمي يا توتة"،"فسماا بالله أعسل خلق الله يا عالمي يا توتة".
ويعرض اليوم، أولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم" على أحد المنصات الإليكترونية، بمشاركة محمد عبد الرحمن وبجانبه عدد من النجوم.
وكتب "عبد الرحمن" قائلا: "المس خضار الشجر..حس بضياء القمر،انقش قلوب الحجر على شئ متندمشي،من مسلسل جمجوم وبم بم ".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات، وكانت أبرزها "عالمي يا توتة"،"فسماا بالله أعسل خلق الله يا عالمي يا توتة".
ويعرض اليوم، أولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم" على أحد المنصات الإليكترونية، بمشاركة محمد عبد الرحمن وبجانبه عدد من النجوم.
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