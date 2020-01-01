بعد وفاتة.. صورة نادرة لمحمود رضا مع ابنتة شيرين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:42 م
محمود رضا
محمود رضا
سيدة صادق

رحل اليوم عن عالمنا واحد من الفنانين المتميزين في الفن الإستعراضي والذي قدم للفن العديد من الأدوار المميزه، وهو الفنان محمود رضا والد الفنانه شيرين رضا.

وينفرد الفجر الفني بنشر صور نادره للفنان محمود رضا قبل رحيله مع إبنتة الفنامه شيريم رضا ، ويعتبر "رضا" أيقونة من أيقونات الفنون الإستعراضيه ، خيث أنه أبهر الجمهور برقصاتة المميزه .

و نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا الفنان الإستعراضي المشهور وهو أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية الذى إنتقل للرفيق الأعلي اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما وقالت ان الراحل واحد من اساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح فى الوصول الى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة .

يشار إلي ولد الفنان محمود رضا فى 18 مارس عام 1930م فى مدينة القاهرة فى مصر , شارك فى دورة الألعاب الأولمبية فى هلسنكى عام 1952م وفاز بالميدالية الذهبية فى الجمباز فى بطولة الدول العربية بالإسكندرية عام 1950 كما اهتم بفنون الرقص وأجاد محمود رضا رقص رقصات مثل السالسا , التانغو , الميرينجو وغيرها من الرقصات الخاصة بأمريكا اللاتينية .

ودخل الفنان محمود رضا عالم الرقص عندما وصل مجموعة من الفنانين الأرجنتينيين إلى مصر لتقديم عروضهم فى النوادى الليلية وبدأ محمود رضا العمل معهم وتعلم رقصاتهم حتى أجاد الفولكلور الأرجنتينى وسافر معهم إلى العديد من الدول ثم عاد إلى القاهرة بعدما تعلم من تجاربه الكثيرة ولكنه دائما ما كان يفكر فى الفولكلور المصرى ولذا أخبر أصدقائه بفكرته وهو جالس معهم فى نادى هليوبوليس وشجعه الجميع فى ذلك .


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