محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة "تيك توك"

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روج النجم محمد رمضان لأغنية الجديدة "تيك توك" ، المقرر عرضها الفترة المقبلة.



حيث نشر صورة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام ، وعلق قائلاً : قريبأ أغنية كورونا فيروس.



وجدير بالذكر أن محمد، طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان كورونا فيروس، وظهر مع في الكليب نجله علي، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ومحمد علاء.