مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2020 وخطوات الاستعلام عن الفواتير





سداد فاتورة التليفون الأرضي .. يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات “WE” عن مواعيد سداد فاتورة التليفون المنزلي لشهو يوليو الجاري الثالثة خلال عام 2020، إذ من المفترض أن يتم إعلانها رسميا عبر موقع الشركة الرسمية للتليفون الأرضي خلال 5 أيام، وتبدأ فترة السماح لمدة شهر، قبل رفع الخدمة عن المتأخرين في السداد، ونقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، طرق السداد الصحيحة وخطوات الاستعلام عن فاتورك القادمة أون لاين للحفاظ على سلامتك ومنع التجمعات









سداد فاتورة التليفون الأرضي





دشنت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكتروني من أجل استعلام المواطنين عن الفاتورة، والسداد إلكترونيا، تزامنا مع بداية عودة الحياة التدريجي، والحد من التجمعات لمنع الإصابة بفيروس كورونا، أثناء الاستعلام عن فاتوة التليفون المنزلي، أو إتمام سدادها وتوفير الوقت والعبء على المواطن المصري.





ويمكن لعملاء “WE” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الخطوات التالية:





هنا" الدخول على موقع المصرية للاتصالات "

أدخل رقم التليفون الأرضي مصحوبا بكود المحافظة

اضغط على أيقونة استعلم









طريق دفع فاتورة التليفون الأرضي





ويتساءل كثير من عملاء المصرية للاتصالات عن خطوات تسديد فاتورة التيلفون الأرضي والتي جاءت كالتالي:





هنا" فتح صفحة المصرية للاتصالات "

اختيار دفع الفواتير

حدد طريقة الدفع

ادخل رقم التليفون الأرضي

اضغط ادفع فواتير

كما يمكنكم دفع الفواتير عن طريق الدفع الأون لاين من فوري ومساري









خطوط التليفون





وفي السياق أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة قاعدة العملاء على مستوى خدمات التليفون الأرضي بنسبة 18% والإنترنت بنسبة 7% مقارنة عن نفس المدة من العام السابق، كما أعلنت الشركة إطلاق الرقم المختصر 111 لتقديم طلبات الاشتراكات الجديدة وذلك تزامنا مع تشجيع العملاء أيضا على استخدام التطبيقات مثل (My WE) و(ًWE Pay).





وختاما نتمنى لكم متابعينا قراءة جيدة وفي حال واجهتكم أيه صعوبات حول الكشف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي اترك رقمك القومي في التعليقات وسنوافيكم بالتفاصيل فور إعلان الفاتورة.



