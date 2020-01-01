بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:32 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بنشر خطاب دعوى الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري.

وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

وتضمن جدول الأعمال 11 بند وهم : التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

كما سيتم النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.

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