أول تعليق من نجم مانشستر يونايتد بعد كسر رقم "شمايكل"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:30 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات

أكد دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أنه سعيد للغاية بعد تحطيم رقم الأسطورة بيتر شمايكل الحارس السابق للشياطين للحمر، بتسجيل أعلى نسبة مشاركة للاعب أجنبي مع الفريق.

ولعب الدولي الإسباني، الذي انضم إلى النادي في عام 2011، الخميس مباراته رقم 399 مع يونايتد في جميع المسابقات، حينما فاز فريقه بثلاثية نظيفة على أستون فيلا المهدد بالهبوط للدرجة الأولى.

وقال دي خيا لموقع النادي: "عفواً شمايكل، إنه أمر رائع، وهذا يعني أنني هنا منذ فترة طويلة وكنت ألعب بشكل جيد جداً، أنا فخور حقاً، أنا سعيد للعب لهذا النادي هذا العدد الكبير من المباريات".
وأضاف: "آمل أن يكون هناك 400 مباراة أخرى مقبلة، لذلك أنا سعيد حقاً".

ولم يخسر فريق المدرب النروجي أولي غونار سولشار في المباريات الـ17 الأخيرة في كل المسابقات وبات على بعد نقطة (58 نقطة) من المركز الرابع المؤهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والذي يشغله حالياً ليستر سيتي.

ويتواجه يونايتد مع ليستر في المرحلة الأخيرة من البطولة بعدم مواجهة خصم آخر ينافس على المشاركة في البطولة الأوروبية تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وأوضح دي خيا البالغ من العمر 29 عاماً أنه يجب إنهاء المهمة وقال: "بالطبع نحن واثقون جداً الآن لكننا لم نفعل شيئاً بعد، لدينا بعض المباريات المهمة القادمة الآن، لذا علينا أن نكون مركزين جداً وأن نحافظ على المستوى الذي أظهرناه اليوم (خلال المباراة مع أستون فيلا) وفي المباريات الأربع الأخيرة".

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